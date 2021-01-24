ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

24.01.2021 15:05
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: ENKAHakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ali KöseoğluAliağa Petkimspor: Vasiliauskas 12, Ray 5, Okben Ulubay 10, Hummer 17, Zack 17, Ege Arar 6, Wimbush 3, Dorukhan Engindeniz 5, Boran Güler, İlkan Karaman, Canberk KuşPınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 3, Onuralp Bitim 5, M'Baye...

Salon: ENKA

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 12, Ray 5, Okben Ulubay 10, Hummer 17, Zack 17, Ege Arar 6, Wimbush 3, Dorukhan Engindeniz 5, Boran Güler, İlkan Karaman, Canberk Kuş

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 3, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 16, Metecan Birsen, Semih Erden 2, Kennedy 12, Henry 15, Nusret Yıldırım 7

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-47

3. Periyot: 55-67

5 faulle çıkan: 36.56 Ege Arar (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında Zack'in basketleriyle ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçen Aliağa Petkimspor'a 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikada 9-6 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, son bölümde Henry'nin sayılarıyla periyodu 22-18 üstün geçti.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya çıkaran (31-23) rakibi karşısında 8-0'lık seriyle 16. dakikada 31-31 eşitliği yakalayan Aliağa Petkimspor, Ege Arar'ın smaç basketiyle 34-33 üstünlük kurdu. Devrenin son 3 dakikasına 35-34 önde giren Pınar Karşıyaka, Henry'nin 3 sayılık basketleriyle devreyi 9 sayı farkla 47-38 galip durumda kapattı.

Üçüncü periyoda Vasiliauskas, Zack ve Okben'in basketleriyle 12-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikalık bölümde 50-47 üstünlük kurdu. Rakibine 13-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala 10 sayı farkla öne geçti: 60-50. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu Taylor'ın faul atışından bulduğu sayılarla 67-55 önde tamamladı.

Son periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde Hummer'ın basketiyle 35. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 69-73. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Erşan Kartal, Ege Arar, Hummer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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