ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

31.01.2021 16:23
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan KöyiçiFenerbahçe Beko: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık BiberoviçEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15, Simpson 22, Hayes 20, Can Uğur Öğüt 12, İsmail Cem Ulusoy 14, Orhan Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli, Metehan Akyel, Alp Karahan

1. Periyot: 20-28

Devre: 37-52

3. Periyot: 61-67

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkanlar: 39.21 Can Uğur Öğüt, 43.15 Jaiteh (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 41.16 Perez (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, normal süresi 86-86 tamamlanan maçta Fenerbahçe Beko'yu birinci uzatma bölümü sonunda 102-97 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Mehmet Şahin, Zafer Yılmaz, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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