ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

31.01.2021 17:17
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Özge ŞentürkPınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 13, Metecan Birsen 9, Mahir Ağva 2, Kennedy 8, Henry 11, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu 2TOFAŞ: Berk Uğurlu 9, Phillip 17, White...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Özge Şentürk

Pınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 13, Metecan Birsen 9, Mahir Ağva 2, Kennedy 8, Henry 11, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu 2

TOFAŞ: Berk Uğurlu 9, Phillip 17, White 5, Berkan Durmaz 3, Simmons 9, Akoon-Purcell 14, Christon 10, Alihan Demir, Mert Konuk 1, Muhsin Yaşar 3, Alihan Demir

1. Periyot: 22-17

Devre: 53-31

3. Periyot: 70-53

Beş faulle çıkanlar: 32.59 Berk Uğurlu, 36.59 Christon (TOFAŞ), 38.09 Morgan (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 90-71 yendi.

TOFAŞ'ın 7-3 üstünlük kurduğu ilk periyodun son 4 dakikasına 10-10 eşitlikle girildi. Son bölümde M'Baye ile 8 sayı üreten Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-17 önde geçti.

İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi ekip, Henry'nin 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 31-19. Metecan, Henry, Taylor ve Morgan'la arayı açan Pınar Karşıyaka, devreye 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Metecan ve M'Baye ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 25. dakikasını 61-44 önde geçtiği periyodu, 70-53 galip durumda tamamladı.

Son periyotta Taylor ve Morgan'la üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı.

TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, müsabakanın ikinci periyodunda itirazları nedeniyle hakemler tarafından ihraç edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Yener Yılmaz, Berk Uğurlu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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