Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Özge Şentürk
Pınar Karşıyaka: Taylor 20, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 13, Metecan Birsen 9, Mahir Ağva 2, Kennedy 8, Henry 11, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu 2
TOFAŞ: Berk Uğurlu 9, Phillip 17, White 5, Berkan Durmaz 3, Simmons 9, Akoon-Purcell 14, Christon 10, Alihan Demir, Mert Konuk 1, Muhsin Yaşar 3, Alihan Demir
1. Periyot: 22-17
Devre: 53-31
3. Periyot: 70-53
Beş faulle çıkanlar: 32.59 Berk Uğurlu, 36.59 Christon (TOFAŞ), 38.09 Morgan (Pınar Karşıyaka)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 90-71 yendi.
TOFAŞ'ın 7-3 üstünlük kurduğu ilk periyodun son 4 dakikasına 10-10 eşitlikle girildi. Son bölümde M'Baye ile 8 sayı üreten Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-17 önde geçti.
İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi ekip, Henry'nin 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 31-19. Metecan, Henry, Taylor ve Morgan'la arayı açan Pınar Karşıyaka, devreye 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.
Üçüncü periyotta Metecan ve M'Baye ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 25. dakikasını 61-44 önde geçtiği periyodu, 70-53 galip durumda tamamladı.
Son periyotta Taylor ve Morgan'la üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı.
TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, müsabakanın ikinci periyodunda itirazları nedeniyle hakemler tarafından ihraç edildi.
Kaynak: AA
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