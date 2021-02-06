ING Basketbol Süper Ligi

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan ve üst üste sayılar üreten Pınar Karşıyaka, bu çeyreği 21-12 önde tamamladı.

Darüşşafaka Tekfen ligdeki 10. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 4. kez mağlup oldu.

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