Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Green 13, İsmet Akpınar 14, Burak Can Yıldızlı, Jones 10, Stimac 20, Evans 13, Deniz Kılıçlı 8, Jankovic 5, Thomas Akyazılı

Büyükçekmece Basketbol: Klobucar 8, Oliver 10, Eldridge 15, Farrell 11, Olaseni 19, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 7

1. Periyot: 18-26

Devre: 38-39

3. Periyot: 65-59

Beş faulle çıkan: 39.42 Stimac (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 83-74 yendi.

Ev sahibi takım, ligdeki 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 13. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Büyükçekmece Basketbol, ilk çeyreği 26-18 önde kapattı.

Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi sağlasa da konuk ekip soyunma odasına 1 sayı (38-39) farkla üstün girdi.

İkinci yarıda üstünlüğü eline alan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreği 65-59 önde tamamladı.

Final periyodunda oyundaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, maçı 83-74 kazandı.