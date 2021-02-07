Salon: Beşkaza
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 21, Fırat Töz, Erdem İlter 8, Abu 11, Emir Gökalp 2, Caner Ercan 3, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Cook 31, Sercan Ergin 3, Atkins 16, Frazier 3
OGM Ormanspor: Holloway 24, İsmail Yiğit Yüceer, Hagins 2, Kikanoviç 10, Efe Ergi Tırpancı 5, Kidd 10, Mert Alemdar, Erol Can Çinko 16, Kadir Bayram, Yiğit Baran Sarıkaya, Cevher Özer 6, Kloof 16
1. Periyot: 29-27
Devre: 57-42
3. Periyot: 76-64
ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor'u 98-89 mağlup etti.
Kaynak: AA
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