ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

07.02.2021 17:21
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BeşkazaHakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Serhat BükerLokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 21, Fırat Töz, Erdem İlter 8, Abu 11, Emir Gökalp 2, Caner Ercan 3, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Cook 31, Sercan Ergin 3, Atkins 16, Frazier 3OGM Ormanspor: Holloway 24, İsmail...

Salon: Beşkaza

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 21, Fırat Töz, Erdem İlter 8, Abu 11, Emir Gökalp 2, Caner Ercan 3, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Cook 31, Sercan Ergin 3, Atkins 16, Frazier 3

OGM Ormanspor: Holloway 24, İsmail Yiğit Yüceer, Hagins 2, Kikanoviç 10, Efe Ergi Tırpancı 5, Kidd 10, Mert Alemdar, Erol Can Çinko 16, Kadir Bayram, Yiğit Baran Sarıkaya, Cevher Özer 6, Kloof 16

1. Periyot: 29-27

Devre: 57-42

3. Periyot: 76-64

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor'u 98-89 mağlup etti.

Mehmet Serdar, Erşan Kartal, Fırat Töz, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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