Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Emin Moğulkoç, Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 5, Eldridge 12, Olaseni 25, Oliver 17, Anderson 15, Farrel 19, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 2
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 4, Saldivar 15, Kairys 13, Leissner 20, Macura 20, Sinan Sağlam, Leon Harun Apaydın 3, Akif Egemen Güven 8,
1. Periyot: 21-29
Devre: 51-49
3. Periyot: 73-68
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Büyükçekmece Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 95-83 yendi.
Büyükçekmece Basketbol 8. galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 11. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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