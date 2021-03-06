Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Halil Baldemir
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 12, Blackmon 23, Sadık Emir Kabaca 4, Berry li 17, Alperen Şengün 12, Egehan Arna 10, Ercan Osmani 8, Furkan Haltalı 6, Johnson 4, Mehmet Yağmur
Aliağa Petkimspor: Ege Arar 10, Vasiliauskas 12, Wimbush 26, Dorukhan Engindeniz 3, Hummer 18, Ray 13, Canberk Kuş 8, Zack 4, Boran Güler
1. Periyot: 29-26
Devre: 47-45
3. Periyot: 70-66
Beş faulle çıkanlar: 38.44 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex), 39.43 Ege Arar (Aliağa Petkimspor)
İstanbul(AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Aliağa Petkimspor'u 96-94 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor