ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Alper ÖzgökGalatarasay: Jackson 12, Crawford 24, Göksenin Köksal 6, Motum 16, Jefferson 8, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 6, Ragıp Berke Atar 8, Caner Erdeniz 3, Marei 4Darüşşafaka Tekfen: Andrews 25, Magette 5, Doğuş Özdemiroğlu 12, Luther...

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Alper Özgök Galatarasay: Jackson 12, Crawford 24, Göksenin Köksal 6, Motum 16, Jefferson 8, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 6, Ragıp Berke Atar 8, Caner Erdeniz 3, Marei 4 Darüşşafaka Tekfen: Andrews 25, Magette 5, Doğuş Özdemiroğlu 12, Luther 11, Jerrett 16, Erkan Veyseloğlu, Eray Akyüz, Berk Demir 12, Gulley 11, Emircan Koşut 3, Sinan Güler 3, Görkem Doğan 1. Periyot: 28-25 Devre: 47-50 3. Periyot: 60-74 Beş faulle çıkan: 39.44 Jerrett (Darüşşafaka Tekfen) ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray'ı 98-87 yendi. Konuk ekip, 12. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ise 16. kez mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreği çekişmeli geçerken Galatasaray, birinci periyodu 28-25 önde tamamladı. İkinci çeyreğin son anlarında etkili olan Darüşşafaka Tekfen, devreyi 50-47 üstün kapattı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü çeyreği 74-60 önde bitirdi. Üstünlüğünü son periyotta da koruyan konuk ekip, maçı da 98-87 kazandı.

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