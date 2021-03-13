Salon: ENKA

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Serkan Emlek, Mehmet Şahin

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 6, Ray 16, Zack 12, Wimbush 7, Hummer 14, Yiğitcan Turna, Ege Arar 2, Okben Ulubay 9, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 3

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 30, Johnson 15, Cook 11, Atkins 8, Abu 6, Fırat Töz, Erdem İlter, Caner Ercan, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin 9

1. periyot: 16-17

Devre: 29-34

3. periyot: 53-52

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 79-69 yendi.

Bu sezon 6. galibiyetini alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 12. deplasman maçında ilk galibiyetine ulaştı. Aliağa Petkimspor ise 15. yenilgisini yaşadı.

İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Cook, Jonhnson ve Abu ile sayılar bulan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor periyodu 17-16 önde tamamladı.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı ikinci periyodun başında Ege ve Ray'in basketleriyle 20-17 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle 16. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 25-19. Son 2 dakikaya 29-25 önde giren rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor periyodu 34-29 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk dakika içinde Okben Ulubay'ın 3 sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 36-36. İki takımın da üstünlük kurduğu periyodu ev sahibi ekip, son saniyede bulduğu basketle 53-52 önde tamamladı.

Son periyotta Sercan Ergin'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, 60-55 üstünlük kursa da son 5 dakikaya 60-60 eşitlikle girildi. Son bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor müsabakadan 79-69 galip ayrıldı.