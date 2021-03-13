ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

13.03.2021 19:41
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Polat ParlakTOFAŞ: Purcell 12, Zubcic 26, Berk Uğurlu 6, Simmons 6, Phillip 20, Christon 9, Batın Tuna 2, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 3Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 18, Blackmon 15, Ercan Osmani 17, Johnson 4, Alperen Şengün 25, Mehmet...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Polat Parlak

TOFAŞ: Purcell 12, Zubcic 26, Berk Uğurlu 6, Simmons 6, Phillip 20, Christon 9, Batın Tuna 2, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 3

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 18, Blackmon 15, Ercan Osmani 17, Johnson 4, Alperen Şengün 25, Mehmet Yağmur, Furkan Haltalı, Egehan Arna, Berry 7

1. Periyot: 16-22

Devre: 46-38

3. Periyot: 67-60

5 faulle çıkan: 34.12 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex'i 89-86 mağlup etti.

Karşılaşmaya pota altında Alperen Şengün ve Ercan Osmani'nin etkili oyunuyla başlayan Beşiktaş Icrypex'e karşılık verilemeyince, 5. dakika konuk ekibin 13-5 üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte daha kontrollü oynayan ve hakim bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, periyotu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, Zubcic'in etkili performansıyla 14-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada 30-24 üstünlük yakaladı. Beşiktaş'ın baskı çabasını Zubcic'in 3 sayılık basketleriyle kıran ev sahibi ekip, Purcell ve Simmons'un da skor katkısıyla 18. dakikada 9-0'lık bir seri daha yakaladı (42-33) ve devreyi 46-38 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Simmons'un turnikesiyle başlayan TOFAŞ, farkı çift hanelere (48-38) yükseltti. Savunmada rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, kenardan gelen Batın Tuna ve Alihan Demir gibi oyunculardan da ekstra katkı alarak final periyoduna 67-60 üstün girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ikilisinin set hücumlarıyla skor üreten Beşiktaş'a Phillip ve Zubcic ile karşılık veren TOFAŞ, 34. dakikada 76-73'lük skorla üstünlüğünü korudu. Şehmus Hazer'in hücumdaki enerjisini iyi kullanan siyah-beyazlı ekip, 36. dakikada skoru lehine çevirdi: 76-77. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikasına 86-83 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle girildi. Bitime 28 saniye kala TOFAŞ, Berk Uğurlu'yla 3 sayılık isabet buldu ve skor 86-86 eşitlendi. Maçın son 4 saniyesinde Beşiktaş Icrypex'in yaptığı faul sonrasında çizgiye giden TOFAŞ, Zubcic'in başarılı atışlarıyla skoru 88-86'ya getirdi. Alınan molanın ardından parkeye dönen Beşiktaş Icrypex, Ercan Osmani'den son saniyede üçlük bulsa da pozisyonu tekrar izleyen hakem heyeti, çizgiye basıldığı gerekçesiyle sayıyı iptal etti. Çizgiden 2 saniye kala tekrar oyunu başlatan ev sahibi ekip, yapılan faul sonrası Christon'un tek isabetiyle maçı 89-86 kazandı.

Basketbol Süper Ligi, Emin Moğulkoç, Berk Uğurlu, Batın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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