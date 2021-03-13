ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor'u 90-68 mağlup etti.

Beş faulle çıkan: 38.40 Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen)

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