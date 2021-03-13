Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Kazım Çetin
Darüşşafaka Tekfen: Magette 14, Berk Demir 4, Andrews 9, Doğuş Özdemiroğlu 20, Jerrett 4, Luther 11, Gulley 11, Emircan Koşut 7, Sinan Güler 7, Eray Akyüz 3, Görkem Doğan, Erkan Veyseloğlu
OGM Ormanspor: Holloway 11, Hagins 10, Kikanovic 4, Efe Ergi Tırpancı 2, Kloof 3, Yiğit Baran Sarıkaya 12, Kadir Bayram 10, Payne 7, Erol Can Çinko 6, İsmail Yiğit Yüceer 3, Mert Alemdar
1. Periyot: 18-20
Devre: 41-40
3. Periyot: 60-54
Beş faulle çıkan: 38.40 Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen)
ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor'u 90-68 mağlup etti.
Kaynak: AA
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