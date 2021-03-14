ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

14.03.2021 17:05
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Mehmet Ozan ÇakarAnadolu Efes: Micic 13, Beaubois 2, Anderson 6, Moerman 12, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 10, Pleiss 9, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 10, Erten Gazi 8Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar

Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 2, Anderson 6, Moerman 12, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 10, Pleiss 9, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 10, Erten Gazi 8

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Simpson 11, Orhan Haciyeva 5, Kelly 10, Jaiteh 21, İsmail Cem Ulusoy, Doğan Şenli, Alp Karahan 10, Metehan Akyel 1, Atahan Demirtaş, Ahmet Furkan Özkan 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 73-47

5 faulle çıkan: 38.48 Pleiss (Anadolu Efes)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 mağlup etti.

Anadolu Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol 12. kez yenildi.

Maça Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda başarılı olan Empera Halı Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva'nın üç sayılık basketiyle öne geçti: 11-16. Sertaç Şanlı ile boyalı alanda etkili olan ve 4 sayı bulan ev sahibi ekip, 8. dakikada 17-16 ile skoru tekrar lehine çevirip, çeyreği de 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyodunda iyi savunma yapan Anadolu Efes, Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı. Konuk ekip, Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla farkı biraz olsun kapattı ve ilk yarı 42-35 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, maçın 3. periyodu sonunda farkı 26 sayıya çıkardı: 73-47. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 102-63 kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın son periyodunun başında Empera Halı Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli sakatlandı ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Can Uğur Öğüt, Sertaç Şanlı, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör, hayatını kaybetti Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek
Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı         
18:14
Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı         
17:55
Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi         
17:22
Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor         
17:16
Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti         
16:45
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 18:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei