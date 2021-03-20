Bu sonuçla Beşiktaş Icrypex, ligde 14. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 98-93 mağlup etti.

Beş faulle çıkanlar: 32.55 Jerrett, 37.01 Berk Demir, 37.17 Andrews, 39.59 Gulley (Darüşşafaka Tekfen), 38.06 Egehan Arna, 39.53 Ercan Osmani (Beşiktaş Icrypex)

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

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