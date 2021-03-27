ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Seher Ayşenur YazıcıoğluPınar Karşıyaka: Morgan 23, Yunus Emre Sonsırma 3, Metecan Birsen 13, Nusret Yıldırım 5, Taylor 17, Henry 13, Onuralp Bitim 4, Semih Erden 3, Mahir Ağva 3Frutti Extra Bursaspor: Peters 12, Shoyak...

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Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

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