Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Serhat Büker
Bahçeşehir Koleji: Jones 19, İsmet Akpınar 32, Hadi Özdemir 4, Green 18, Stimac 4, Jankovic 13, Thomas Akyazılı 2, Erkan Yılmaz, Evans li
OGM Ormanspor: Holloway 14, Hagins 2, Kikonovic 17, Efe Ergi Tırpancı 4, Anduele 8, Erol Can Çinko 10, Payne 4, Cevher Özer 3, Kadir Bayram 3, Yiğit Baran Sarıkaya, İsmail Yiğit Yüceer, Mert Alemdar
1.Periyot: 24-14
Devre: 42-37
3.Periyot: 70-52
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde ağırladığı OGM Ormanspor'u 92-65 mağlup etti.
Kaynak: AA
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