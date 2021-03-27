ING Basketbol Süper Ligi 'nin 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde ağırladığı OGM Ormanspor'u 92-65 mağlup etti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

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