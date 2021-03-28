ING Basketbol Süper Ligi

Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı

Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada