Salon: Şahinbey
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 8, Jaiteh 16, Simpson, Hayes 23, Can Uğur Öğüt 15, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Aydın Haciyeva 4, Tomas 5, Muhammed Doğan Şenli
Darüşşafaka Tekfen: Andrews 20, Magette 3, Luther 13, Gulley 8, Emircan Koşut, Erkan Veyseloğlu 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 17, Sinan Güler 10, Jerrett 7, Görkem Doğan 2, Troy Selim Şav
1. Periyot: 25-15
Devre: 45-37
3. Periyot: 59-62
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 82-76 yendi.
Kaynak: AA
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