ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Ahmet TatlıcıBahçeşehir Koleji: Jones 9, İsmet Akpınar 15, Hadi Özdemir 9, Green 15, Stimac 24, Evans 9, Jankovic 7, Thomas Akyazılı 5, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı 2, Deniz Kılıçlı 2Lokman Hekim...

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