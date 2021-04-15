ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım ÇetinAliağa Petkimspor: Vasiliauskas 15, Ray 3, Ege Arar 6, Wimbush 15, Hummer 7, Boran Güler 2, Deniz Çelen 4, Yiğitcan Turna 2, Zack 6, Canberk Kuş 2TOFAŞ: Berk Uğurlu 8, Phillip 16, Berkan Durmaz 6, Zubcic 11, Simmons 5, Purcell...

Salon: ENKA Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 15, Ray 3, Ege Arar 6, Wimbush 15, Hummer 7, Boran Güler 2, Deniz Çelen 4, Yiğitcan Turna 2, Zack 6, Canberk Kuş 2 TOFAŞ: Berk Uğurlu 8, Phillip 16, Berkan Durmaz 6, Zubcic 11, Simmons 5, Purcell 17, Christon 9, Alihan Demir 4, Bora Satır, Mert Konuk, Muhsin Yaşar 7 1. periyot: 20-19 Devre: 37-34 3. periyot: 47-59 ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 83-62 yendi. TOFAŞ'ın 17. galibiyetini aldığı müsabakada, Aliağa Petkimspor 18. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın başında daha etkili olan TOFAŞ, Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 15-10 önde girdi. Zack, Wimbush ve Vasiliauskas'la yakaladığı 10-0'lık seriyle 20-15 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 20-19 üstün bitirdi. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, farkı 6 sayıya kadar yükselttiği (31-25) periyodu, 37-34 önde tamamladı. Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 39-37 üstünlük kuran TOFAŞ, Phillip ve Christon'un sayılarıyla 25. dakikayı 46-40 üstün geçti. Aradaki farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran TOFAŞ, periyodu 59-47 galip bitirdi. Dördüncü periyodun başında da etkili oyununu sürdüren ve son 5 dakikaya 24 sayı farkla 76-52 önde giren TOFAŞ, müsabakayı 83-62 kazandı.

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