Salon: ENKA
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 12, Ray 9, Ege Arar 10, Wimbush 2, Hummer 5, Boran Güler, Yiğitcan Turna 12, Okben Ulubay 2, Zack 5, Canberk Kuş 8
Türk Telekom: Baldwin 2, Johnson 18, Erdi Gülaslan 10, O'Bryant 7, Dekker 17, Can Korkmaz 1, Samet Geyik 6, Foster 10, Göktuğ Baş
1. periyot: 17-21
Devre: 29-35
3. periyot: 51-57
ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 71-65 mağlup etti.
İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Foster, Dekker ve Johnson'la üst üste basketler bulan Türk Telekom, periyodu 21-17 önde bitirdi.
İkinci periyotta Dekker, Samet ve Can'ın sayılarıyla aradaki farkı 9 sayıya (29-20) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 35-29 üstün gitti.
Üçüncü periyoda da etkili başlayan konu ekip, 27. dakikada 13 sayılık farka ulaştığı (54-41) periyodu 57-51 önde tamamladı.
Son periyodun başında Zack ve Yiğitcan'ın basketleriyle farkı 1 sayıya (56-57) indiren rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, son 5 dakikaya 67-59 üstün girdi. Türk Telekom, müsabakadan 71-65 galip ayrıldı.
Aliağa Petkimspor'da ikinci periyotta sakatlanan Ian Hummer ile Okben Ulubay müsabakaya devam edemedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor