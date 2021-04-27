Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Çağrı Hekimoğlu
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 18, Efe Beşok 2, Cruz 17, Ekrem Sancaklı 17, Akif Egemen Güven 22, Utku Saraloğlu 3, Harun Apaydın 2, Ali Tuncer 10
OGM Ormanspor: Holloway 18, Kikanovic 14, Kadir Bayram 5, Cevher Özer 18, Kloof 14, Hagins 19, Mehmet Yakar, Efe Ergi Tırpancı 8, Erol Can Çinko 16, Sinan Mertcan Gerhardt 2
1. Periyot: 27-25
Devre: 49-54
3. Periyot: 67-83
ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında OGM Ormanspor, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 114-91 mağlup etti.
Kaynak: AA
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