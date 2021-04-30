ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda OGM Ormanspor'u 101-61 mağlup etti.

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