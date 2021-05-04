SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Serhat BükerFENERBAHÇE BEKO: de Colo 13, Kenan Sipahi 16, Eddie 29, Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 11, Tarık Biberovic 13, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu, Quinn 4, Pierre 1, Berkay CandanGALATASARAY: Jefferson 21, Barış Ermiş 10, Göksenin Köksal 15, Yiğit Arslan 8, Motum 8, Marei 4, Eray Aydoğan 10, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 31'İNCİ PERİYOT: 26-22DEVRE: 51-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-59
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko derbi maçta sahasında Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Jarell Eddie oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray: 104-79 - Son Dakika Spor