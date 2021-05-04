Galatasaray: 104-79

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Serhat Büker

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-59

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko derbi maçta sahasında Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Jarell Eddie oldu.

- İstanbul