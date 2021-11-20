Üye Girişi
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72 - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72

20.11.2021 15:05
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği T. Telekom'u 83-72 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği T. Telekom'u 83-72 yendi. Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligde 9. maçında 6. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Kaan Büyükçil xx, Tolga Edis xx

Gaziantep Basketbol: Jamar Gulley xxx 17, Milton Doyle xxx 14, Alpha Kaba xxx 13, QJ Peterson xxx 12, Ryan Luther xx 7, Orhan Haciyeva xx 9, İsmail Cem Ulusoy x 4, Leo, Harun Apaydın x 4, Dusan Cantekin x 3, Alp Karahan x

Başantrenör: Tutku Açık

T. Telekom: Anthony Clemmons xxxx 21, Berk Demir xxx 13, Octavius Ellis xxx 13, Aaron Harrison xx 10, JaJuan Johnson xx 5, Alex Perez xx 5, Can Uğur Öğüt x 3, Samet Geyik x 2, Dorukhan Engindeniz

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 23-20 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 38-35 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 62-52 (Gaziantep Basketbol lehine)

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72

Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, İsmail Cem, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi 17:45 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar 17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
17:45 İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlarlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
17:26 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"
17:13 Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
17:11 Aynı dizideki gibi: Kızına çok düşkün
17:07 Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi
17:03 Çaresizliğin bu kadarı: SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
16:57 "Bu Pazar seçim olsa?" diye soruldu: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 7'ye çıktı
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor         
17:46
İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak         
17:45
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin         
17:35
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 17:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement