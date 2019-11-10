Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84

ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 84-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 84-73 mağlup etti.


Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Köseoğlu xx


Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford xxx 17, Davis JR xx 5, Hrovat xxx 13, James Aldridge xxx 12, Talib Zanna xx 9, Sinan Sağlam x, Erdi Gülaslan xx 11, Burak Eşlik x, Doğukan Şanlı x, Fırat Alemdaroğlu x, Ali Tuncer xx 6


TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu xx 9, DJ White xxx 12, Tobias Phillip xxx 16, Thomas Lojeski x 4, Devin Williams xx 11, Muhaymin Mustafa x, Berkan Durmaz xx 5, Barış Ermiş xx, Jose Mejia xxx 11, Muhsin Yaşar xxx 16


1. Periyot: 21-16 (Afyon Belediyespor lehine)


Devre: 35-41 (Tofaş lehine)


3. Periyot: 45-71 (Tofaş lehine) - AFYONKARAHİSAR

Tofaş, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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