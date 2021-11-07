smail Hakkı Ergün
İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka'yı konuk eden Aliağa Petkim, rakibine 57-76'lık skorla yenildi.
Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısını 33-40 önde tamamlayan Darüşşafaka Basketbol'da Gabriel Olaseni 17 sayı ile oynadı. Aliağa Petkim'de ise Jamel Foreman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
Salon: Enka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ahmet Tatlıcı xx, Tolga Edis xx
Aliağa Petkim: Rayalle Conger xx 10, Jamel Foreman xxx 15, Darko Planinic xx 8, Metehan Akyel xx 9, Erol Can Çinko x 3, Nusret Yıldırım x, James Aldridge xx 10, Sinan Sağlam x 2, Boran Güler x
Başantrenör: Can Sevim
Darüşşafaka: Gabriel Olaseni xxx 17, Troy W. Caupain Jr xx 7, Isaiah Pineiro xxx 11, Eray Akyüz xx 3, Wayne D.Mc Cullough II xxx 13, Doğuş Özdemiroğlu xx 6, Sinan Güler xx 7, Ragıp Berke Atar x 2, Doğuş Özdemiroğlu xx 6, Nathan N. Boothe xx 8, Görkem Doğan x 2, Troy Selim Şav x
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 21-16 (Aliağa Petkim lehine)
Devre: 33-40 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 47-59 (Darüşşafaka lehine)
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 57 - Darüşşafaka: 76 - Son Dakika