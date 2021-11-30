Aliağa Petkim Spor 82 - 92 Anadolu Efes - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 10. Hafta açılış maçında Aliağa Petkim Spor, evinde Anadolu Efes'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 92-82'lik skorla üstün ayrıldı.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, devreyi 47-30 önde tamamladı. Aliağa Petkim Spor, karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü sağlayabilmek adına büyük bir çaba sarf etse de rakibine 92-82'lik skorla mağlup olmaktan kurtulamadı.

İzleyenlere keyifli bir basketbol akşamı yaşatan karşılaşmada ev sahibi takımda Ramirez, kaydettiği 21 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Anadolu Efes'te ise Petrusev 19 sayı kaydetti.

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün

SALON: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

ALİAĞA PETKİM SPOR: Sinan Sağlam xxx, Foreman 10, Ömer Yasir Küçük xxx, Hamilton 7, Yiğit Karalar xx, Thomas 18, Doğukan Şanlı 9, Ramirez 21, Erol Can Çinko xx, Gökay Hacıoğlu xx, Aldridge 16, Murat Kozan 1

ANTRENÖR: Can Sevim

ANADOLU EFES: Yiğitcan Saybir 5 Bryant 14, Tolga Geçim xxx, Ömer Can İlkyasoğlu xxx, Erten Gazi 9, Moerman 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Vasilije Micic 13, Petrusev 19, Simon 13

ANTRENÖR: Halil Ergin Ataman

1. PERİYOT: 19-24 (Anadolu Efes lehine)

DEVRE: 30 - 47 (Anadolu Efes lehine)

3. PERİYOT: 58 - 70 (Anadolu Efes lehine)

MAÇ SONUCU: 82-92 (Anadolu Efes lehine)