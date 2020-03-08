ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74 - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74 - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74, System.String[]

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-73 mağlup etti.


Salon: Akatlar


Hakemler: Serkan Emlek xx, Ali Şakacı xx, Duhan Köyiçi xx


Beşiktaş: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 2, Birkan Batuk xxx 13, Burak Can Yıldızlı xxx 16, Oğuz Savaş xx 14, Sabahattin Can x, Can Kaan x, Çağdaş x, Nemanja Durisic xxx 16


Başantrenör: Burak Bıyıktay


Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Egehan Arna xx 10, Berkay Candan x, Ali Muhammed xx 8, Ahmet xx 10, Westermann xx 5, Kalinic xx 5, Nando de Colo xxx 20, Jan Vesely x 3, Lauvergne xx 8


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 10-25 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 29-46 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 47-61 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
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