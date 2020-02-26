ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 75 - Galatasaray: 80

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 80-75'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.



Karşılaşmaya Fenerbahçe iyi başladı ve Nando de Colo'nun basketleri ile skoru 15-4'e getirdi. Daha sonra Galatasaray, Yiğit Arslan ve Auguste ile sayılar bulsa da sarı-lacivertliler ilk periyodu 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta ribauntlardaki üstünlüğünü iyi kullanan Galatasaray, hücumda daha iyi bir basketbol oynadı. Sarı-kırmızılılar, Roberson'un üst üste basketleriyle maçta ilk defa öne geçti (22-29). Son bölümde Derrick Williams ile etkili olunca devreye 39-38 üstün girdi.



Üçüncü periyodun başında Jan Vesely ve Derrick Williams ile basketler bulun Fenerbahçe skoru 46-41 yaptı. Roberson'ın üst üste basketleri ile 10-0'lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray, öne geçti ve periyodu da 57-53 üstün tamamladı. Son periyoda baskılı başlayan Fenerbahçe, hücumda da başarılı atışlarıyla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 63-59 lehine çevirdi. Çekişmeye sahne olan son bölümde Alex Poythress'ın basketleri ile öne geçen Galatasaray parkeden 80-75'lik skorla galip ayrıldı.



Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 5. mağlubiyetini aldı. Müsabakanın en skoreri sarı-kırmızılılarda 17 sayı ile oynayan Zach Auguste olurken, sarı-lacivertlilerde ise Nando de Colo 15 sayı ile takımına katkı verdi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi locasından takip etti. Başkan Koç mücadelenin son anlarını ayakta takip etti.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kazandığı Türkiye Kupası sergilendi.



Öte yandan Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely, Galatasaray maçı ile birlikte, Basketbol Süper Ligi'nde 150. müsabakasına çıktı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ziya Özorhon xx, Hüseyin Çelik xx



Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu xxx 14, Nikola Kalinic xx 8, Kostas Sloukas xx 6, Nando de Colo xxx 15, Derrick Williams xxx 13, Jan Vesely xx 10, Berkay Candan x, Ali Muhammed xx 5, Ahmet Düverioğlu xx 4



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Galatasaray: Tai Webster xx 5, Aaron Harrison xx 11, Alex Poythress xx 13, Yiğit Arslan xxx 12, Can Korkmaz xx 3, Ege Arar x 4, John Daniel Roberson xxx 15, Ayberk Olmaz x, Zach Auguste xxx 17 Göksenin Köksal x



Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan



1. Periyot: 22-19 (Fenerbahçe Beko lehine)



Devre: 39-38 (Fenerbahçe Beko lehine)



3.Periyot: 53-57 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL