ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü yapılan kura çekimi ile belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü yapılan kura çekimi ile belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. TBF Asbaşkanı Yılmaz Argüden, kura öncesinde açıklamalarda bulundu. Argüden, geçen sezonu pandemiden dolayı tescil etmek durumunda kaldıklarını ifade ederek, "2020-2021 sezonunu umarım tamamlama imkanımız olur. Hepimiz basketbolu çok özledik. Pandemi tam olarak ortadan kalkmış değil. Değişik senaryolar altında nasıl hareket edeceğimizin belli olması için bir protokol hazırladık. Dinamik ve değişken şartların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Daha çok iletişim ve dayanışma içinde olmaya önem veriyoruz. Mali denetim ve lisans talimatını da bir senelik denemenin ardından hayata geçirme fırsatı bulduk. Orta ve uzun vadede basketbol liginin değerini arttıracak bu önemli kural setinin başlanmasını da değerli buluyorum. Önümüzdeki senenin hayırlı ve keyifli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte etti. Kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi ise bu defa yapılmadı.

Fikstür çekiminin ardından ilk hafta maçları şu şekilde olacak:

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor

Frutti Ekstra Bursaspor - Beşiktaş

HDI Sigorta Afyon - Gaziantep Basket

Büyükçekmece Basketbol - Petkimspor

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen

Pınar Karşıyaka (Bay) - İSTANBUL

Sinan Erdem, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika Spor
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