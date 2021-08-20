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ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı

20.08.2021 11:57
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ile kulüp temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminde konuşan Ömer Onan, geçen sezonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisinde geçtiğini hatırlarak, "Pandeminin etkisinin azaldığı bir lig oynamak istiyoruz. Yaklaşık 2 senedir ciddi şekilde hem kulüplerimiz hem de bizler sıkıntılı günler yaşadık. Bu sene sezon başından itibaren bu etkinin azalarak gideceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile ilgili protokol üzerinde çalıştıklarını aktaran Onan, "Seyircisiz basketbol zevk germiyor ve kulüpler için de ciddi maddi zararlar oluşturuyor. Elimizden geldiği kadar seyircili oynamaya çalışacağız. Bununla ilgili bazı kurallar koyacağız. Geçen sezondaki gibi sizlerin de bu kurallara dikkat edeceğinize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Ömer Onan, naklen yayın ile alakalı ihaleyi yaptıklarını ve kanallarla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

TBF CEO'su, kendi dönemlerinde getirilen mali kriterlerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Mali kriterlerle ilgili kulüplerimiz başta zorlanmıştı. Mali kriterlerin kulüplerimizin iyiliği için olacağına ve ilerleyen zamanda oyuncular, genel menajerler, antrenörler ile kulüplerin rahat edeceğine inanıyorduk. Dünyayı kasıp kavuran pandemi ortamında bile ligden çekilen, parası ödenmediği için oyuncuların kaçtığı haber olan bir kulübümüz yok. Pandemi döneminde bile bunu başardık. Bunu Kadınlar Süper Ligi'nde bu sene test olarak başlatacağız. Ardından diğer liglerimiz için de uygulayacağız. Ne kadar önemli olduğunu da salgın zamanında gördük."

Kulüplerin ödediği vergilerin amatör branşlarda kullanılması için geri verilmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Onan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çıkardığı yıl içinde harcanan paraların vergi iadesinin amatör sporlarda kullanılması uygulaması vardı. Hidayet başkanımız bunun için çok mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız da formları gönderdi. İnşallah 2020'den beri vergi iadelerini yüzde 70'i olarak geri alacak. Bu da amatör sporlarla ilgili kulüplerimizi rahatlatacak. Bunun için çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nden 10 Türk takımının Avrupa'da mücadele edeceğini belirten Ömer Onan, "Bu sene 16 takımımızın 10'u Avrupa'da mücadele edecek. Geçen sezon Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Yeniden tebrik ediyoruz. Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı, şampiyonluğu kıl payı kaçırdılar. Tüm Avrupa liglerine takımlarımızın damga vuracağına ve ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyorum. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah sakatlık yaşanmayan, pandeminin önümüzü ve hızımızı kesmediği güzel bir sezon olur." diyerek sözlerini tamamladı.

TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver de 2021-2022 sezonu için Sağlık Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda maçların yüzde 50 seyircili oynanması için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

İlk hafta eşleşmeleri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25-26 Eylül'de oynanacak ilk haftasında gerçekleşen eşleşmeler şöyle:

Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor

Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalova

Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Icrypex

Petkimspor-Pınar Karşıyaka

Darüşşafaka- Fenerbahçe Beko

Büyükşekmece Basketbol- Galatasaray Nef

Türk Telekom-TOFAŞ

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Ömer Onan, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika Spor


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