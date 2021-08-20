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ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı

20.08.2021 14:16
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun fikstürü yapılan kura çekimi ile belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun fikstürü yapılan kura çekimi ile belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. TBF CEO'su Ömer Onan, kura öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu sene pandeminin etkisinin azaldığı bir lig oynamak istediklerini aktaran Onan, "1.5, 2 senedir hem kulüplerimiz hem bizler ciddi sıkıntılı günler yaşadık. Bu sezon inşallah sezon başından itibaren azalarak gideceğini umuyoruz. Önümüzdeki haftanın içinde Pandemi Protokolü'yle alakalı kulüplerimize bilgilendirme yapacağız. Üzerinde çalışıyoruz, taslak bitmek üzere. Basketbol seyircisiz bir zevk vermiyor ve kulüpler için de ciddi maddi zararlar oluşturuyor. Elimizden geldiği kadar seyircili oynamaya çalışacağız. Kurallarımızı koyacağız. Geçen senelerdeki gibi sizlerin de buna dikkat edeceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Onan, naklen yayın ihalesini yaptıklarını ve ilerleyen günlerde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun bu konuda açıklama yapacağını dile getirdi.

MALİ KRİTERLER

Geçtiğimiz yıllarda alınan mali kriter kararlarının kulüplerin yararına olduğuna dikkat çeken TBF CEO'su Onan, "Başta kulüplerimiz zorlanmıştı ama biz bu mali kriterlerin kulüplerimizin iyiliği için olacağını ve bundan ileriki zamanlarda oyuncular, genel menajerler, antrenörlerin, kulüplerimizin çok daha rahat edeceğine inanıyorduk. Bunu da 2 senedir dünyayı kasıp kavuran pandemi ortamında bile biliyorsunuz ligden çekilen, para ödenmediği için oyuncuların kaçtığı haberleri gazetelerde olan en ufak bir kulübümüz yok. Pandemi döneminde bile bunu başardık, bu çok önemli" şeklinde konuştu.

"KULÜPLERİMİZE NEFES ALDIRACAK BİR İŞ"

Ömer Onan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması neticesinde kulüplerin yıl içinde harcadıkları paranın yüzde 70'ini amatör sporlara yatırım yapmak koşuluyla geri alabileceğini duyurarak, şunları söyledi:

"Bir başka konu da Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çıkarttığı yıl içinde harcadığını paraların vergi iadesi olarak amatör sporlarda kullanılması. Artık Spor Bakanlığımız da formları gönderdi. İnşallah 2020'den itibaren, o zaman beri vergi iadelerini kulüplerimiz tekrardan paranın yüzde 70'i olarak geri alacak. Bu da özellikle amatör sporlar için çok önemli. Kulüplerimize nefes aldıracak bir iş olacak."

"BÜTÜN AVRUPA LİGLERİNE TÜRK TAKIMLARI YİNE DAMGASINI VURACAK"

Yeni sezonda Avrupa'da, Türk takımlarından başarılar beklediğini sözlerine ekleyen Onan, "Bu sene tekrar 16 takımımızın 10'u Avrupa'da mücadele edecek. Geçen sene Anadolu Efes, THY Euroleague şampiyonu oldu. Onları tebrik ediyoruz. Karşıyaka final oynadı, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ben inanıyorum ki bütün Avrupa liglerine Türk takımları yine damgasını vuracak ve ülkemizi gururlandıracak" dedi.

"BURASI BİR TECRÜBELENME YERİ"

TBF yönetim kurulundan ayrılan isimlerin olduğunu da hatırlatan Ömer Onan, "Ekip arkadaşlarımızdan bu sene ayrılanlar oldu. Kerem Tunçeri kardeşimi ilk önce tebrik ediyorum, inşallah Galatasaray'da çok başarılı olacaktır. Derya Yannier, Fenerbahçe basketbolun başına geçti. Çok kısa sürede buralara yeni arkadaşlarımız gelecek. Biz federasyon olarak hiçbirimiz kalıcı, yıllarca mevkileri işgal edip değil; gelişip, ilerleyip, basketbola daha nasıl yararlı olabilirizin derdindeydik. Ayrılıklar oluyor ama aksine biz ilk günden beri bunları konuşuyorduk. Burası bir tecrübelenme, işi biraz daha iyi öğrenip ondan sonra basketbola nasıl yararlı olabilme yeri olarak görüyoruz federasyonu. O açından ben arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

ÖZGÜN ÖNVER: "MÜSABAKA PROSEDÜRÜ VE MAÇLARIN YÜZDE 50 SEYİRCİLİ OYNANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver de kura çekimi öncesi, "Tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgınında geçtiğimiz sezonu sizlerin büyük desteğiyle hep birlikte tamamladık. 2020-2021 sezonunun tamamlanmasında emeği geçen kulüplerimize, kulüp temsilcilerimize, yöneticilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. 2021-2022 sezonu için Sağlık Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Müsabaka Prosedürü ve maçların yüzde 50 seyircili oynanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili en kısa sürede paylaşımlarımızı yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte etti.

Fikstür çekiminin ardından ilk hafta maçları şu şekilde olacak:

Gaziantep Basket - Afyon Bld.

F.E. Bursaspor - SEM77 Yalova

Anadolu Efes - Merkezefendi

Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş

Petkim Spor - Pınar Karşıyaka

Darüşşafaka - Fenerbahçe

B.Çekmekece BSK - Galatasaray

Türk Telekom – TOFAŞ

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı
ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika


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