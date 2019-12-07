Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94 - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında son periyotu büyük bir heyecana sahne olan maçta, Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği İTÜ Basket'i 96-94 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında son periyotu büyük bir heyecana sahne olan maçta, Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği İTÜ Basket'i 96-94 mağlup etti.


Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde beşinci galibiyetini alarak puanını 16 yaptı. İTÜ Basket ise ligde onuncu mağlubiyetini aldı. İTÜ Basket'te Mobley attığı 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gaziantep Basketbol'da ise Ivan Buva attığı 24 sayı ile takımının en iyi ismi oldu.


Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ziya Özorhon xx, Polat Parlak xx


Gaziantep Basketbol: Jason Rich xxx 14, İsmail Cem Ulusoy x 3, Orhan Haciyeva xx 5, Crawford xxx 13, Vasiliauskas xxx 18, Jelovac xx 7, Erol Can Çinko x 3, Ivan Buva xxx 24, Metehan Akyel xx 9


Başantrenör: Nenad Markovic


İTÜ Basket: Matt Mobley xxx 30, Antonio Campbell xxx 11, Mehmet Yağmur x 5, Dwight Coleby xxx 15, Archie Goodwin xxx 16, Cenk Akyol xx 8, Ramazan Tekin, Kevin Dillard xxx 11, Oğulcan Baykan, Yunus Akçay


Başantrenör: Andaç Yapıcıer


1. Periyot: 19-24 (İTÜ lehine)


Devre: 40-43 (İTÜ lehine)


3. Periyot: 69-67 (Gaziantep lehine) - GAZİANTEP

İstanbul Teknik Üniversitesi, basketbol, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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