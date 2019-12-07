ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında son periyotu büyük bir heyecana sahne olan maçta, Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği İTÜ Basket'i 96-94 mağlup etti.



Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde beşinci galibiyetini alarak puanını 16 yaptı. İTÜ Basket ise ligde onuncu mağlubiyetini aldı. İTÜ Basket'te Mobley attığı 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gaziantep Basketbol'da ise Ivan Buva attığı 24 sayı ile takımının en iyi ismi oldu.



Salon: Karataş Şahinbey



Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ziya Özorhon xx, Polat Parlak xx



Gaziantep Basketbol: Jason Rich xxx 14, İsmail Cem Ulusoy x 3, Orhan Haciyeva xx 5, Crawford xxx 13, Vasiliauskas xxx 18, Jelovac xx 7, Erol Can Çinko x 3, Ivan Buva xxx 24, Metehan Akyel xx 9



Başantrenör: Nenad Markovic



İTÜ Basket: Matt Mobley xxx 30, Antonio Campbell xxx 11, Mehmet Yağmur x 5, Dwight Coleby xxx 15, Archie Goodwin xxx 16, Cenk Akyol xx 8, Ramazan Tekin, Kevin Dillard xxx 11, Oğulcan Baykan, Yunus Akçay



Başantrenör: Andaç Yapıcıer



1. Periyot: 19-24 (İTÜ lehine)



Devre: 40-43 (İTÜ lehine)



3. Periyot: 69-67 (Gaziantep lehine) - GAZİANTEP