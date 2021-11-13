HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftanın açılış maçında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkim Spor , rakibine 91-70 mağlup oldu.

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