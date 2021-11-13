HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftanın açılış maçında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkim Spor, rakibine 91-70 mağlup oldu.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını HDI Sigorta Afyon Belediye Spor 47-27 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Eric Buckner 20 sayı kaydederken Aliağa Petkim Spor'da Justin Foreman 29 sayıyla oynadı.
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Tarolis 8, Andric 13, Shorter 19, Buckner 20, Campbell Jr 11, Merthan Mutlu 2, Ayber Olmaz 18
ALİAĞA PETKİM SPOR: Foreman 29, Conger 12, Erol Can Çinko 4, Aldridge 9, Sinan Sağlam 4, Hamilton 7, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım 2
1. Periyot: 20- 8
Devre: 47-27
3. Periyot: 69-50
Maç Sonucu: 91-70
Kaynak: Habermetre
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