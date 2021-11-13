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HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika

HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor

13.11.2021 20:37
HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftanın açılış maçında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkim Spor, rakibine 91-70 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftanın açılış maçında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkim Spor, rakibine 91-70 mağlup oldu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını HDI Sigorta Afyon Belediye Spor 47-27 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Eric Buckner 20 sayı kaydederken Aliağa Petkim Spor'da Justin Foreman 29 sayıyla oynadı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Tarolis 8, Andric 13, Shorter 19, Buckner 20, Campbell Jr 11, Merthan Mutlu 2, Ayber Olmaz 18

ALİAĞA PETKİM SPOR: Foreman 29, Conger 12, Erol Can Çinko 4, Aldridge 9, Sinan Sağlam 4, Hamilton 7, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım 2

1. Periyot: 20- 8

Devre: 47-27

3. Periyot: 69-50

Maç Sonucu: 91-70

HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor
HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor

Basketbol Süper Ligi, Petkim Spor, Sigorta, Afyon, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDI Sigorta Afyon Belediyespor 91 - 70 Aliağa Petkim Spor - Son Dakika
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