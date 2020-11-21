ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 75 – Aliağa Petkimspor: 74

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Aliağa Petkimspor'u 75-74 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xxx, Mehmet Şahin xxx, Semih Vural xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal xxx 21, Fırat Özp x, Erdem İlker xx 4, Abu xx 5, Hasan Emir Gökalp x, Barış Hersek x, Polat Kaya x 3, İbrahim Yıldırım x, Cook xxx 20, Sercan Ergin x, Atkins xxx 17, Frazier x 3
Aliağa Petkimspor: Ray xxx 22, Tayfun Erülkü x, Serkan Menteşe x, Yiğitcan Turna x, Ege Arar x 4, Deniz Çelen x, Hakan Yapar x 7, Wimbush x 6, Zack xx 10, Dorukhan Engindeniz x, Alp Karahan x 6, Hummer xx 14
1. Periyot: 21-13 (Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 43-34 (Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 57-53 (Fethiye Belediyespor lehine)
(Murat Yalçın/İHA)
- Kaynak: İHA
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