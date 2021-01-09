ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78 - Pınar Karşıyaka: 86

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka'nın 78-86 galibiyeti ile sonuçlandı.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Şahin xx, Ziya Özorhon xx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz xx 1, Erdem İlter x 4, Abu xxx 25, Emir Gökalp xx 2, Caner Ercan xx, Barış Hersek x, Mustafa Baştürk x, Polat Kaya xx, Cook xxx 15, Sercan Ergin x, Atkins xxx 12, Frazier xxx 19
Başantrenör: Alkım Ay
Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen xx 2, Morgan xxx 22, Arca Tülüoğlu x, Mahir Ağva 4 xx, Semih Erden xx 5, Onuralp Bitim x, Kennedy xx 3, Taylor xxx 15, Henry xxx 5, M'Baye xxx 18, Yunus Emre Sonsırma xx 12, Nusret Yıldırım x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 37-51 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 69-59 (Pınar Karşıyaka lehine)
-İHA-
Kaynak: İHA
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