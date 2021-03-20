Salon: Beşkaza
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 11, Johnson 18, Fırat Töz, Erdem İlter 2, Abu 14, Emir Gökalp, Caner Ercan 2, Mustafa Baştürk 7, Cook 17, Sercan Ergin, Atkins 5
TOFAŞ: Purcell 22, Zubcic 20, Berkan Durmaz, Berk İlhamioğlu 13, Christon 15, Batın Tuna 2, Alihan Demir 2, Bora Satır 1, Simmons 14, Mert Konuk 2, Phillip 4, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 15-22
Devre: 32-42
3. Periyot: 55-75
ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 101-76 mağlup etti.
Kaynak: AA
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