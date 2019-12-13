ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:


Yarın


13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray


15.15 OGM Ormanspor - Tofaş


17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko


20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji


15 Aralık Pazar


13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol


15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka


17.30 İTÜ BB - Türk Telekom


20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor - İSTANBUL

Büyükçekmece, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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