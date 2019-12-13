ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray

15.15 OGM Ormanspor - Tofaş

17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

15 Aralık Pazar

13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka

17.30 İTÜ BB - Türk Telekom

20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor

(İHA)

Büyükçekmece, Galatasaray, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu
Terim'in kimyasını Ali Koç bozdu! 'G.Saray çok zayıf bir takım' G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar

Son Dakika Haberleri
18:09 Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
18:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
18:08 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
18:08 Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
18:08 Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]