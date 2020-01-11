ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası, bugün oynanan 4 maç ile başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası, bugün oynanan 4 maç ile başladı.

Günün açılış maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği müsabakada Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı uzatmalar sonunda 92-91 mağlup etti.

GALATASARAY RAHAT KAZANDI

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu, Ankara temsilcisi Türk Telekom oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona üstün götüren sarı kırmızılı takım, 93-71'lik skorla maçı kazandı ve ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarttı.

KARŞIYAKA ZİRVEYE TUTUNDU

Anadolu Efes ile liderlik mücadelesi veren takımlardan Pınar Karşıyaka, İzmir'de bu sezonun flaş ekiplerinden Teksüt Bandırma'yı ağırladı. İzmir ekibi, rakibini 9 sayılık farkla mağlup etmeyi başardı: 91-82. Ev sahibi ekip bu sonuçla 16'ncı maçında 13'üncü galibiyetini elde etti.

VESELY DÖNDÜ, FENERBAHÇE ZORLANMADI

Günün son maçında ise Fenerbahçe Beko, ligin son sırasında yer alan Sigortam.net İTÜ Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertli ekip 94-83'lük skorla rahat kazandı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'da bir süredir sakatlığından dolayı parkelerden uzak kalan Jan Vesely de İTÜ Basketbol'a karşı forma giyen isimler arasında yer aldı.


Ahmet Nur Çebi, Malcolm Thomas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:58 Kaynak: DHA
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