ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji


15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom


20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor


8 Mart Pazar


13.00 Bandırma - İTÜ Basket


15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko


17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor


17.30 Darüşşafaka - Galatasaray


9 Mart Pazartesi


20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol - İSTANBUL

Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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