ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.



Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Yarın



13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji



15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom



20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor



8 Mart Pazar



13.00 Bandırma - İTÜ Basket



15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko



17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor



17.30 Darüşşafaka - Galatasaray



9 Mart Pazartesi



20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol - İSTANBUL