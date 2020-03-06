ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

Yarın

13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom

20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor

8 Mart Pazar

13.00 Bandırma - İTÜ Basket

15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko

17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor

17.30 Darüşşafaka - Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

(İHA)

Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Verona talip oldu
Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:07:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]