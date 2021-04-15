ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:

15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor

THY, 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferleri durdurdu

İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı