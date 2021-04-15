ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
17 Nisan Cumartesi:
13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)
15.15 Galatasaray- Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)
17.30 OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka (Ankara)
18 Nisan Pazar:
13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)
15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)
17.15 Aliağa Petkimspor- Türk Telekom (ENKA)
Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşması ertelendi.
Kaynak: AA
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