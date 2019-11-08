Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftası Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftası Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray da Darüşşafaka'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka


15.15 Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol


17.30 Galatasaray - Darüşşafaka


20.00 İTÜ Basket - Bandırma


10 Kasım Pazar


13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ


15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş


17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes


20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor - İSTANBUL

Pınar Karşıyaka, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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