Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftası Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftası Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray da Darüşşafaka'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

15.15 Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol

17.30 Galatasaray - Darüşşafaka

20.00 İTÜ Basket - Bandırma

10 Kasım Pazar

13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ

15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş

17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes

20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor

(İHA)

Pınar Karşıyaka, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi
Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]