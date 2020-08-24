ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:
Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor
Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş
HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol
Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ
Türk Telekom- Darüşşafaka Tekfen
Pınar Karşıyaka (Bay)