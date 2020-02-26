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ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9...
6 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:16 Kaynak: AA
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.
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