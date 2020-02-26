ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9... - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9... - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9...

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9..., System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

Malcolm Thomas, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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