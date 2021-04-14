ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki erteleme maçı yapılacak.

Ligde 27. haftanın erteleme müsabakalarında Aliağa Petkimspor ile TOFAŞ ve Beşiktaş Icrypex ile Bahçeşehir Koleji karşılaşacak.

Aliağa Petkimspor, saat 17.00'de oynanacak mücadelede ENKA Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı ağırlayacak.

Beşiktaş Icrypex ise saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.