ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk devrenin son haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup eden Anadolu Efes ilk yarıyı lider tamamladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk devrenin son haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup eden Anadolu Efes ilk yarıyı lider tamamladı.

İlk devre heyecanının bu akşamki Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçıyla tamamlanacağı ligde ilk yarının liderini belirleyecek müsabakada Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk 2 periyodunda daha üstün olan Anadolu Efes'in 11 sayılık farka ulaştığı (34-23) müsabakada üçüncü periyottan itibaren Pınar Karşıyaka daha etkili bir oyun sergiledi. Son periyotta öne geçen ve farkı 6 sayıya kadar (62-56) çıkaran Pınar Karşıyaka, Shane Larkin'in sayılarına engel olamadı ve normal süre 73-73 eşitlikle sona erdi.

Uzatma periyodunda iki takımın da 7-0'lık seriler bulduğu müsabakada son hücumda Larkin'le sayı bulan Anadolu Efes, müsabakayı 82-80 galip tamamladı.

Bu sonuçla 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldığı ilk devreyi 29 puanla lider tamamlayan Anadolu Efes, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Bu sezon 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Pınar Karşıyaka ise ligde ve Avrupa Kupalarında iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldığı ilk devreyi 27 puan ve averajla Fenerbahçe Beko'nun önünde 2. tamamladı.

Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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